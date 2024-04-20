Первый смертный приговор советского правительства: за что расстреляли спасителя Балтийского флота

Российские исследователи биографии капитана первого ранга Алексея Щастного подтверждают, что в отношении командующего Балтийским флотом был вынесен первый расстрельный приговор в истории советского правительства.
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