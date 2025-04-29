Будущее из фильмов наступило: искусственный интеллект будет выявлять подозрительных людей и искать угнанные автомобили во Владимире

Компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, внедрит видеоаналитику по распознаванию лиц, силуэтов и автомобильных номеров в историческом центре Владимира, о чем сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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