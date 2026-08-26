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В Индии назвали решение суда по хиджабу атакой на ислам

В Индии назвали решение суда по хиджабу атакой на ислам

«Атакой на ислам» назвал решение высокого суда Аллахабада по делу несовершеннолетней ученицы, потребовавшей разрешить ей носить хиджаб вместе со школьной формой президент «Всеиндийского совета объединенных мусульман» (AIMIM) Овайси Асадуддин, 26 августа сообщает Hindustan Times.

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