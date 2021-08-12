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Турагентства Китая вернут деньги туристам, попавшим в наводнение в Хэнани

Лучшие новости о возвращении денег туристам Китая, попавшим в наводнение в Хэнани С туристических компаний Китая надо брать пример! На это указывает то, как они отреагировали на непредвиденный природный катаклизм в виде сильнейших дождевых осадков.

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