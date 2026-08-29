Судан: три человека были убиты и еще несколько ранены, когда Силы быстрой поддержки (RSF) штурмовали районы Аль-Кукайти и Аль-Каа к западу от Бары в штате Северный Кордофан 28 августа.
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