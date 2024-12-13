Жди меня: Бессмертное стихотворение Симонова «Жди меня» в эпоху СВО (ВИДЕО)

Бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня» в эпоху СВО. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии