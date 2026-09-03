20 добродушных учителей, которые знают подход и к первоклашке, и к будущему выпускнику

Как же много событий в нашей жизни связано с учителями. Они не только дают нам новые знания, но также поддерживают, заботятся, а иногда даже становятся нашими добрыми друзьями.
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