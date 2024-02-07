Совфед призвал НАТО и ЕС немедленно прекратить поставки оружия ВСУ

Совет Федерации принял на 560-м пленарном заседании в среду, 7 февраля, заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих на Украину оружие, за гибель мирных граждан РФ, а также призвал НАТО и Евросоюз (ЕС) принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия Украине.