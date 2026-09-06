Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это не отдых, а просто адище!»: русские отдохнувшие в Абхазии, советуют никогда сюда больше не возвращаться.

«Это не отдых, а просто адище!»: русские отдохнувшие в Абхазии, советуют никогда сюда больше не возвращаться.

Последние дни августа. Сухум. Абхазия. Место, которое для многих российских туристов ассоциируется с морем, горами и приятным отдыхом, в этот раз стало декорацией для совершенно другой истории.

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