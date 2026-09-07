«Гусь» для зумеров: тест BMW F 450 GS

BMW F 450 GSЦена: от 1 100 000 р.В продаже: с 2026 г. Стильный, модный, молодежный, да еще и подтянутый по дизайну к флагманскому BMW R 1300 GS — устоять невозможно! Класс компактных среднекубатурных турэндуро сейчас один из самых популярных и ….