«Гусь» для зумеров: тест BMW F 450 GS

BMW F 450 GSЦена: от 1 100 000 р.В продаже: с 2026 г. Стильный, модный, молодежный, да еще и подтянутый по дизайну к флагманскому BMW R 1300 GS — устоять невозможно! Класс компактных среднекубатурных турэндуро сейчас один из самых популярных и ….
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