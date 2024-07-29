Эмин Агаларов появился на фестивале с преобразившимся сыном Али

Певец Эмин Агаларов организовал фестиваль в Баку, во время которого его сопровождал сын Али. Эмин Агаларов — многодетный отец, у него есть две дочери от разных браков и двое сыновей-близнецов, Али и Микаил, рожденных первой супругой.
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