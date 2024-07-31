Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей всё равно на критику!

Россияне резко отрицательно отнеслись к "Тайной вечере", открывающей Олимпиаду. Да что россияне, сам Трамп, возможно, будущий предводитель их западного мира, спустя пару суток после церемонии открытия сказал: "Их церемония была настоящим позором.