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СССР-Россия

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Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей всё равно на критику!

Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей всё равно на критику!

Россияне резко отрицательно отнеслись к "Тайной вечере", открывающей Олимпиаду. Да что россияне, сам Трамп, возможно, будущий предводитель их западного мира, спустя пару суток после церемонии открытия сказал: "Их церемония была настоящим позором.

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Комментарии
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Александр Попов
Тарасовой всё равно на критику, мне всё равно на Тарасову.
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1 д.
Jolie
Тарасова тварюка- т.е.пренеприятнейшая женщина с манией величия!... Анатолий Тарасов-вот  это Человек!!!
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1 д.
лариса новикова
Эту бабушку уже поместили бы к белым халатам.
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23 час.

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