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Регионы России

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Российские фигуристы Бойкова и Козловский вошли в число запасных на Гран-при в Финляндии

Российские фигуристы Бойкова и Козловский вошли в число запасных на Гран-при в Финляндии

Место в соревнованиях освободилось после отказа французской пары Луизы Эрхард и Маттиса Пеллегрис. Россияне заняли первую позицию в списке запасных благодаря успешному выступлению на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, где они выполнили необходимый технический минимум.

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