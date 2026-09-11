Российские фигуристы Бойкова и Козловский вошли в число запасных на Гран-при в Финляндии

Место в соревнованиях освободилось после отказа французской пары Луизы Эрхард и Маттиса Пеллегрис. Россияне заняли первую позицию в списке запасных благодаря успешному выступлению на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, где они выполнили необходимый технический минимум.
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