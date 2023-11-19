Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Спасение утопающих дело рук…

Спасение утопающих дело рук…

Кто кому и что должен – вопрос интересный, и не только в межполовых отношениях. На любого благополучного взрослого, который должен себе, своим детям и родителям, ложится еще одна невидимая нагрузка – поддержка людей социально уязвимых, скажем так.

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Комментарии
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Александр Григоров
Дай дай дай вот девиз подобной публикации...помогать надо только тем кто в этой помощи нуждается а не огульно..
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13 час.
фарид сабиров
Вся проблема что Россию грабят беспощадно. Кто то считал за эти 30 лет дерьмократии сколько денег жулики перекачали на запад ??? Вот именно с ума сойти сколько. А если бы они работали на Россию и в России это на сколько экономика окрепла и усилилась. А значить те кто все это выводил не только грабил народ и родину. Но работал на экономику запада , а значить Явные враги и предатели. Вот пока власти не начнут в этом аспекте Воевать с этим злом. Нет не было и не будет ничего хорошего. Только сполошный воровством и нищета
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13 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Помогать нужно сирым, больным и убогим, а вот ленивым и хитрож0пым, коих большинство в претендентах на помощь, точно не нужно.
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11 час.

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