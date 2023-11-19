Спасение утопающих дело рук…

фарид сабиров

Вся проблема что Россию грабят беспощадно. Кто то считал за эти 30 лет дерьмократии сколько денег жулики перекачали на запад ??? Вот именно с ума сойти сколько. А если бы они работали на Россию и в России это на сколько экономика окрепла и усилилась. А значить те кто все это выводил не только грабил народ и родину. Но работал на экономику запада , а значить Явные враги и предатели. Вот пока власти не начнут в этом аспекте Воевать с этим злом. Нет не было и не будет ничего хорошего. Только сполошный воровством и нищета