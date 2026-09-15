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«Акации» дали залп: укрепления ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

«Акации» дали залп: укрепления ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

 Российские артиллеристы поразили укрепленные позиции украинских подразделений в Зеленой Диброве и рядом с населенным пунктом.

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