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US Open. 2-й круг. Павлюченкова сыграет со Свитолиной, Касаткина встретится с Кенин, Александрова – с Цуренко, Соболенко – с Беррейдж

Дарья Касаткина встретится с Софией Кенин, Людмила Самсонова – с Тамарой Корпач. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Второй круг Екатерина Александрова (Россия)  Леся Цуренко (Украина) Дата проведения 31 августа, 19.

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