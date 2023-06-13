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Правительство Новой Зеландии вводит новый закон для восстановления лесов

Правительство Новой Зеландии вводит новый закон для восстановления лесов

Новый закон, позволяющий местным советам решать, какие земли использовать для сосновых лесов, вводит правительство Новой Зеландии, 13 июня передает RNZ.

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