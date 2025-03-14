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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о безголевой серии Хейлунда из 21 матча: «Он разгоняет атаки и очень сильно помогает «МЮ». Он забьет»

Тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сосьедадом» (4:1).

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