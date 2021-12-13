В Бразилии могут ввести паспорта вакцинации для въезжающих в страну

11 декабря министр (глава) суда Луис Роберто Баррозо заявил о необходимости обязательного предоставления паспортов о прохождении курса вакцинации против COVID-19 всеми иностранцами, прибывающими в Бразилию с туристическими, рабочими и иными целями.
11 декабря министр (глава) суда Луис Роберто Баррозо заявил о необходимости обязательного предоставления паспортов о прохождении курса вакцинации против COVID-19 всеми иностранцами, прибывающими в Бразилию с туристическими, рабочими и иными целями.
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