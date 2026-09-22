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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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БриндАмор о борьбе за место в составе: «Раньше всегда были вакантные места, сейчас такого почти не бывает. Команда сформирована»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор отметил, что сейчас за место в составе идет меньше борьбы, чем раньше.

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