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NewsOne

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Россия выигрывает от демонтажа автопрома Европы

Россия выигрывает от демонтажа автопрома Европы

Сегодня стало известно, что бельгиец Пьер Леклерк, некогда отвечавший в BMW за дизайн спортивной премиум-линейки М и культовых кроссоверов Х5 и Х6, а в последнее время трудившийся вице-президентом по дизайну в автоконцерне Citroën, указом президента России стал гражданином России.

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