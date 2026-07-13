Россия выигрывает от демонтажа автопрома Европы

Сегодня стало известно, что бельгиец Пьер Леклерк, некогда отвечавший в BMW за дизайн спортивной премиум-линейки М и культовых кроссоверов Х5 и Х6, а в последнее время трудившийся вице-президентом по дизайну в автоконцерне Citroën, указом президента России стал гражданином России.
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