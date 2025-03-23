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Мэр Стамбула арестован по делу о куррупции 

Мэр Стамбула арестован по делу о куррупции 

По данным обвинения, он причастен к мошенническим действиям на сумму 560 млрд турецких лир, а также подозревается в связях с террористическими группами, сообщает корреспондент Утроnews со ссылкой на местыне СМИ.

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