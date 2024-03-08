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«Шарлотт» назначил Дотуна Акинвале на должность ассистента генерального менеджера

«Шарлотт» назначил Дотуна Акинвале на должность ассистента генерального менеджера. Акинвале будет работать пол руководством Джеффа Петерсона, который возглавил фронт-офис после ухода Митча Капчака на роль советника.

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