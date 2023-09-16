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Месси пропустит матч «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. Он не поехал на выезд

Месси пропустит матч «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. Он не поехал на выезд

Как сообщает ESPN, нападающий не поехал с «Интер Майами» в Атланту на выездной матч регулярного чемпионата МЛС против «Атланты Юнайтед».

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