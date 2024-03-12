Джокович потерпел сенсационное поражение от лаки-лузера на турнире в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович потерпел поражение в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В Индиан-Уэллсе завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович встречался со 123-й ракеткой мира Лукой Нарди, который попал в основную сетку турнира как лаки-лузер.