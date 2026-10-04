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Мерц привёз Киеву €1,35 млрд

Мерц привёз Киеву €1,35 млрд

Германия направит Украине €1 млрд на военные нужды и ещё €350 млн на восстановление энергетики. О новом пакете помощи сообщил Владимир Зеленский на фоне визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.

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