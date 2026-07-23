JIM: пересадка микробиоты кишечника повышает качество сна через месяц

Китайские ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование и показали, что трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) в форме капсул значимо улучшает сон у людей с хронической бессонницей.
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