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Газета.ру

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JIM: пересадка микробиоты кишечника повышает качество сна через месяц

JIM: пересадка микробиоты кишечника повышает качество сна через месяц

Китайские ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование и показали, что трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) в форме капсул значимо улучшает сон у людей с хронической бессонницей.

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