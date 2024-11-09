Рогов: Трамп попытается вырвать кусок Украины, чтобы сохранить там влияние США

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил в разговоре с РИА Новости, что Дональд Трамп на посту президента США будет пытаться "вырвать" кусок земель Украины.
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