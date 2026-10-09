🚂 До 19 октября включительно все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, уточнили в пресс-службе компании-перевозчика.