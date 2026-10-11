🏆 Два поколения – плечом к плечу: семья из Крыма стала призёром во Всероссийской игре «Семейная зарница» Они поднимались в гору и пробирались ползком, искали дорогу в темноте и оказывали первую помощь.
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