Дунаевский рассказал о новой комедии с пожилым д'Артаньяном

Композитор Максим Дунаевский сообщил, что закончил работу над комедией «Железная маска» по небольшому эссе Александра Дюма и в настоящее время вносит в произведение последние правки.
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