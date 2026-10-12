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Дунаевский рассказал о новой комедии с пожилым д'Артаньяном

Дунаевский рассказал о новой комедии с пожилым д'Артаньяном

Композитор Максим Дунаевский сообщил, что закончил работу над комедией «Железная маска» по небольшому эссе Александра Дюма и в настоящее время вносит в произведение последние правки.

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