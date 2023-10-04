Мацуно: Япония продолжит оказывать санкционное давление на РФ и помогать Украине

Токио продолжит оказывать санкционное давление на Российскую Федерацию и помогать киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь правительства Японии.
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