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Мацуно: Япония продолжит оказывать санкционное давление на РФ и помогать Украине

Мацуно: Япония продолжит оказывать санкционное давление на РФ и помогать Украине

Токио продолжит оказывать санкционное давление на Российскую Федерацию и помогать киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь правительства Японии.

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