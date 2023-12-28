Байден предоставит Луизиане ведущую роль в проверке углеродных скважин

Администрация Байдена собирается одобрить предложение Луизианы взять на себя ведущую роль в проверке и надзоре за колодцами для хранения углекислого газа в штате, что станет ударом по защитникам окружающей среды и некоторым местным жителям, которые сопротивлялись этому плану.