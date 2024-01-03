В Самарской области в ДТП погиб один человек и трое пострадали

Это стало результатом столкновения двух единиц транспортных средств.Так, по данным ГУ МВД России по Самарской области, поздно вечером 2 января, примерно в 22:10 водитель автомобиля марки Киа Рио осуществлял движение по трассе М-5 на территории Исаклинского района.
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