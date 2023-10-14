В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина

Лев Добрый

Прекрасно Скотт, Одесса обязательно вернётся под крыло России, но там рядом Николаев, Херсон и Запорожье, которые пока оккупирует бандеровская Украина, они тоже должны быть освобождены в скором будущем!👀😱👈