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В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина

В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина

Затяжной конфликт может привести Украину к ещё большим территориальным потерям, включающим Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно Скотт, Одесса обязательно вернётся под крыло России, но там рядом Николаев, Херсон и Запорожье, которые пока оккупирует бандеровская Украина, они тоже должны быть освобождены в скором будущем!👀😱👈
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11 час.
Михаил Васильев
Все норм, вернут Одессу, как и Харьков. Украина станет сухопутным огрызком под протекторатом России и Польши
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11 час.

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