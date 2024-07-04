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Самарцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы

Самарцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы

А ещё аналитики выяснили, жители каких городов добираются до офиса быстрее всего.Специалисты сервиса SuperJob устроили опрос, чтобы узнать, сколько времени самарцы хотели бы тратить на дорогу.

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