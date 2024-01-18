Как узнать о появлении задолженности по налогам

Узнать о состоянии сальдо единого налогового счета (ЕНС) можно в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, можно заказать в налоговой справку о наличии по состоянию на дату такого запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика.
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