Как узнать о появлении задолженности по налогам

Узнать о состоянии сальдо единого налогового счета (ЕНС) можно в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, можно заказать в налоговой справку о наличии по состоянию на дату такого запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика.