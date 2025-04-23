Александр Горовой принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию образования ВОГОиП МВД России

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой по поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с рабочей поездкой прибыл в Ханкалу.