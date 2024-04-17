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Закон, порядок, государство

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В школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей машин обеспечения ракетных комплексов

В школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей машин обеспечения ракетных комплексов

Курс подготовки механиков-водителей в школе техников проходит в течение трех месяцев. В этот курс входят теоретические дисциплины, занятия на современных тренажерах и практическое вождение на специально оборудованном автодроме.

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