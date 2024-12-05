Superhuman запускает функцию обмена данными о доступности, размышляя о создании приложения-календаря

Стартап Superhuman, специализирующийся на электронной почте, запустил функцию обмена свободными днями для своего встроенного календаря, позволяющую пользователям делиться своими свободными днями и быстро назначать встречи.
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