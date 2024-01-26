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На SIM-карты предложили устанавливать уникальные пин-коды: зачем это нужно

Операторов связи нужно обязать устанавливать уникальные пин-коды для SIM-карты, чтобы защитить от мошенников информацию на привязанных к номеру телефона аккаунтах, заявил сенатор Артем Шейкин, чьи слова приводит «Прайм».

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