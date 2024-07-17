Хазрат о поездке с муфтием Татарстана на СВО: Двое суток пытались уничтожить нашу группу

Миссия в зону СВО для религиозных деятелей из Татарстана выдалась напряженной. Делегация под руководством Муфтия Камиля Самигуллина под угрозой смерти выполнила свою задачу и добралась до солдат на передовой.
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