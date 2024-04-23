"В Женеве Зеленского уговорят на мир с Россией?": Толстой о тайных смыслах большой политики

Скриншот Царьграда Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в беседе с обозревателем Царьграда Юрием Пронько рассказал о хитростях мигрантов, о том, как на самом деле живут покинувшие страну "нетвойнисты" и как будут обрабатывать Зеленского западные партнёры.