"В Женеве Зеленского уговорят на мир с Россией?": Толстой о тайных смыслах большой политики

Скриншот Царьграда Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в беседе с обозревателем Царьграда Юрием Пронько рассказал о хитростях мигрантов, о том, как на самом деле живут покинувшие страну "нетвойнисты" и как будут обрабатывать Зеленского западные партнёры.
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