БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя

Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя

«Причина всей аварии – в программе испытаний. Уже через много лет после аварии, где-то в 2000 году, я наложил программу испытаний на очевидную версию причин аварии и увидел, что если выполнять программу испытаний буквально, от первого до последнего пункта, то аварии избежать невозможно….

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