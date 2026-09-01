Сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу девочку в тяжелом состоянии

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции экстренно доставили в больницу девочку в тяжёлом состоянии. Ребенку нужна была экстренная медицинская помощь, а ситуация на дороге была очень сложной.
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