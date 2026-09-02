Юрий Кузнецов 3 сентября отмечает 80-летний юбилей

Мухомором Юрия Кузнецова, которому сегодня исполняется 80 лет, зовут чаще, чем настоящим именем. Миллионы зрителей уверены: подполковника в «Улицах разбитых фонарей» сыграл опытный служака, актер с такой же простой и понятной судьбой.
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