Юрий Кузнецов 3 сентября отмечает 80-летний юбилей

Мухомором Юрия Кузнецова, которому сегодня исполняется 80 лет, зовут чаще, чем настоящим именем. Миллионы зрителей уверены: подполковника в «Улицах разбитых фонарей» сыграл опытный служака, актер с такой же простой и понятной судьбой.