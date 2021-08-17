Отказалась мыть посуду на дне рождения у свекрови

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дом/ДачаОтказалась мыть посуду на дне рождения у свекрови— У свекрови день рождения в эту субботу был, круглая дата, шестьдесят лет! - рассказывает тридцатилетняя Дарья.Вернуться к статье279НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийА Даша ещё та фифа !Людмила СпицынаЛодырька обыкновенная, да ещё и с городом!Людмила СпицынаДа ещё и с городом. (Телефон сам пишет, что ему нравится😊Людмила СпицынаС гонором.Нина Полевая (Бойко)Ехать не обязательно! НО лучше поехать, чтобы не было потом истерик и обид со стороны мамы или кого другого! Сноха не обязана мыть посуду в доме свекрови после ее гостей, но убрать со стола и навести порядок на столе, конечно, можно и помочь. Я всегда любила мыть посуду и мыла ее везде куда только не приду. К друзьям или к свекрови (но мыла даже когда еще встречались с будущим мужем). Но вот недавно прочитала, что посуду мыть в чужом доме нельзя! Вот как-то так! ))) Поэтому свою невестку никогда не прошу помыть посуду. Убрать со стола, ДА. Накрыть стол для чаепития, ДА! Но посуду мою сама.Наталья ТиманцеваДом свекрови - не чужой дом для невестки, это дом и ее мужа.НадеждаА сына своего не научила мыть посуду в тазике? Он дома не помощник?Наталья ТиманцеваДа, сноха избалованная , невоспитанная. Она забыла, что свекровь - мать твоего мужа. Зачем так унижать пожилого человека? Вымыла бы посуду, помогла свекрови - не сломалась бы... Вечно молодой не будет, старость и к ней придет... Эгоистка!Марина ПоддубскаяА свекровь - святая? Выставила невестку перед всеми. Надо было думать, как выходить из положения, до юбилея. Одноразовая посуда - прекрасный выход. А хочешь выпендриться - заготовь тарелок побольше.LLuidmilaЯ как-то была в гостях по проводах в армию МЧ, который всеми предполагался мне в мужья после армии. Так вот там тоже после застолья на меня навесили и уборку, и мытьё посуды. А потом маман и говорит, ты её только до остановки проводи, а то простудишься, сама на троллейбусе доедет. Спасибо, что пригласили, пообщались. :) Посмотрела я на это дело, посуду помыла, и решение было однозначное, пошёл этот МЧ во всем его семейством лесом. Давно это было, ещё в СССР. Считаю, что невестка права, а свекровь старая и ума должно быть достаточно, чтобы самой стправляться со своими хотелками. Нет сил и желания мыть посуду, не устраивай банкет.МТМарина ТомашевскаяСейчас очень многие при отсутствии условий современной цивилизации, а они действительно отсутствовали, пользуются одноразовой посудой. Свекровь, зная нелюбовь невестки к плюханью в тазике могла бы не всенародно к ней обращаться и опазорила-то сама себя.Галина ВойсковаяБлагодарю Бога, что уберёг от таких невесток.LLuidmilaИ от таких свекрух.Виктор Белогорцевот тупорылых невесток, её в армию надо дежурным по кухне и хотя бы после роты заставить мыть посуду в тех ваннах, а еще лучше после двух трех .... рот и каждой плохо вымытой чашкой по рже зажравшейсяAllaКанули в лету те времена, когда молодые девахи мыли посуду в тазике, у всех теперь маникюры и "гелиши", портить свои ручки никто не будет. Зная "любовь" невестки к таким работам, свекровь поступила глупо, настаивая на этом. Максимум, что могла сделать молодуха - помочь убрать посуду со стола. В этой ситуации в большей мере виновата свекровь, а молодёжь сейчас такая - "где сядешь, там и слезешь"...А с другой стороны: люди приехали на праздник и , наверняка, нарядно одетые, поэтому заставлять их полоскаться в жирной воде, как-то не очень. Хозяйке надо было грамотнее продумать ситуацию с посудой.Галина ВойсковаяКак то приехала к нам в гости племянница мужа. Маникюр сверх модный, да ногти длиннющие. Гляжу и думаю что может человек с такими ногтями делать? А оказывается всё и очень ловко. Приду с работы, а она и в квартире приберёт и покушать наготовит, за стол усадит, накормит. Встану из-за стола, посуду за собой помою, а она обижается - тётя Галя, чего вы сами посуду моете. Здесь же я. Так что маникюр и праздничная одежда для нормального человека не преграда в проявлению уважения к человеку. Тем более к маме, пусть и не твоей, а маме мужа.Larisa PettersenДля мытья посуды в тазиках надобно иметь перчатки резиновые.ОльгаАх, как она обиделась, что её попросили вымыть посуду! А она спросила у свекрови, есть ли у неё деньги на то, чтобы купить посудомоечную машину или устроить горячую воду на даче?! Вот и сделали бы свекрови подарок на юбилей! Подарили бы ей посудомойку. И как она недовольна, что надо было ехать на юбилей! Никакого уважения матери мужа. Подумаешь, раз в жизни сделать свекрови приятное, вопреки своим желаниям! Тем более, при наличии современных моющих средств и одноразовых перчаток - это не так уж и трудно (и вода в тазике не жирная, и руки защищены). В общем, на мой взгляд, эта барышня - невоспитанная и недобрая особа.LLuidmilaЭто "раз в жизни" моментально переходит в обязанность согласившегося помочь.Владимир МоловикПригласила гостей посуду мыть! Да у неё крыша поехала.ОльгаНе гостей, а попросила помочь родных людей. Вы разницу не чувствуете? Хотя, судя по этому опусу, невестка, действительно, считает себя чужим человеком. Она так редко бывает у матери мужа и не привыкла ничем помогать (только от всех она ждёт сама помощи!), что считает себя оскорблённой тем, что её попросили помочь.Владимир МоловикА разве родные люди не нуждаются в уважительном к ним отношении?Виктор Белогорцевэто чем же сучку оскрВиктор Белогорцевоскорбили? просьбой помочь?ОльгаИменно! Особенно матери нуждаются в уважении своих детей и их супругов.Галина ВойсковаяНа мой взгляд уже то, что мать настойчиво приглашает на свой день рождения своих детей, уже ужасно. Это означает, что на не юбилейные дни рождения сына с невесткой мать не видит совсем. Сын с невесткой на дне рождения матери гости! По человечески должны были бы сами заранее позвонить матери и спросить, что мать планирует на этот день, не нужна ли ей помощь? А тут надо же посуду попросила помочь помыть! Какой кошмар!Владимир МоловикЗначит, такая мать, что дети не знали, куда от неё убежать..Комментировать
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