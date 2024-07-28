В День крещения Руси Патриарх Кирилл поздравил президента Путина

В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя ВладимираАрхивное фото, kremlin.
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