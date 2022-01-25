«Новые люди» помогут с трудоустройством выпускникам омских вузов

Также, Илья Смирнов подчеркнул: «Принятие нашего предложения партии о льготе для юридических лиц, берущих на работу выпускников, позволит получить выгоду и самим компаниям, которые компенсируют риски при трудоустройстве молодого специалиста».
Также, Илья Смирнов подчеркнул: «Принятие нашего предложения партии о льготе для юридических лиц, берущих на работу выпускников, позволит получить выгоду и самим компаниям, которые компенсируют риски при трудоустройстве молодого специалиста».
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