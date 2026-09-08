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ФедералПресс

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Рубио назвал условие для остановки боевых действий на Украине

Рубио назвал условие для остановки боевых действий на Украине

ВАШИНГТОН, 9 сентября, ФедералПресс. План дальнейших действий по украинскому урегулированию может быть готов уже в ближайшие недели.

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